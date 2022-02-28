Transfer için Ukrayna'ya giden gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan sığınakta mahsur kaldı

Bir dönem Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti. Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlamasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı. İlk günlerde metro istasyonunda hayatta kalma mücadelesi veren Doğan, şu sıralar kentteki 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta savaşın bitmesini bekliyor.