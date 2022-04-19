TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI İZLE | İşte Bordo mavililerin muhtemel 11'i! Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını CANLI İZLE | Trabzonspor evinde Kayserispor'u Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılayacak. Bordo mavili ekip ilk maçı kazanarak avantajlı skorla Kayseri'ye gitmek istiyor. Sarı kırmızılı takım ise deplasmandan en iyi skorla ayrılıp rövanş karşılaşmasında avantajlı çıkmanın peşinde. Fırtına'nın bu maçta Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Denswil, Siopis, Dorukhan, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi ve Cornelius 11'i ile başlaması bekleniyor. Müsabaka 19 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını CANLI izle...

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakayı canlı izlemek için tıklayın.