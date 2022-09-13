TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan gol iptali yorumu! "Olacak iş değil"

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Belhanda'nın iptal edilen golü hakkında konuştu. Toroğlu, "Belhanda’nın golünün iptali olacak iş değil. İşin kötüsü ne biliyor musun? Görmediğini verdi. Demek ki Atilla Karaoğlan’ın kafada şeytan var." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)