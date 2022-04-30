TRABZONSPOR ANTALYASPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | İşte Fırtına'nın şampiyonluk maçındaki 11'i! Peki Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Trabzonspor - Antalyaspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecekler. Fırtına mücadeleden 1 puan çıkarması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo mavili ekip sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius ve Djaniny 11'i ile çıkacak. Müsabaka 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçını CANLI izle...