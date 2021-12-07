SPOR HABERİ - Dünya Şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner A Spor'a konuk oldu!

Spor haberi... Milli bilardocumuz Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu. Saygıner, Dünya 1 numarası Dick Jaspers'i 50-37 mağlup etmiş ve 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Saygıner, A Spor'da katıldığı yayında açıklamalarda bulundu. Saygıner açıklamasında , "İlk kariyerimi noktaladıktan sonra ismim dahi yoktu. İkinci kariyerime sıfırdan başladım. Kimse bana 'Sen eski şampiyonsun, gel seri başı yapalım.' demedi. Tüm elemeleri oynayarak geldim. Beklediğimden de zor oldu. Kimse bana inanmıyordu ama başarılı olmak için kendimi değiştirdim ve modernleştim. Birkaç yıl daha oynamayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.