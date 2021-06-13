Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Chidozie Awaziem ile anlaştı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Boavista'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Porto'da bulunan Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem ile anlaşma sağladı. Ülkemizde bir dönem Çaykur Rizespor forması da giyen Awaziem, 1 yıllığına kiralık olarak siyah-beyazlılara katılacak. Transferle ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında aktardı. İşte o sözler.. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)