Son dakika transfer haberi: Flaş Emre Mor yorumu! "Trabzonspor'un gündemini meşgul edeceğini düşünmüyorum" (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, son günlerde adı bordo-mavililerle anılan Emre Mor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aslan, "Trabzonspor'un orta saha yapısına baktığım zaman, Emre Mor'un Trabzonspor'un gündemini meşgul edeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)