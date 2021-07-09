Son dakika spor haberleri: Menajeri açıkladı! "Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a transferindeki en büyük etken Fatih Terim"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımı tercih etme nedenini açıkladı. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Maldan, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in, Barış Alper'i istemesinin transferdeki en büyük etken olduğunu söyledi. (GS spor haberi)