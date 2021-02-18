Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Osayi-Samuel basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı futbolcu Osayi-Samuel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Samuel, "Buraya gelmemde Emre Belözoğlu'nun sözleri çok etkili oldu. Benimle ve menajerimle konuşması bu fikri kafamda netleştirdi. Ailemle de görüştüm. Buraya gelmek benim için fırsat. Genç bir oyuncu olarak bu büyük kulübe gelip kendimi geliştirmek istedim." ifadelerini kullandı.



