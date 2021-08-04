Son dakika spor haberleri: Caner Erkin Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı!

Son dakika haberi... Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Caner Erkin depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, tecrübeli sol beki herhangi bir sakatlık sorunu olmamasına rağmen maç kadrosuna almadı. Flaş gelişmeyle ilgili ayrıntıları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)