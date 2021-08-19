Son dakika spor haberi: Trabzonspor-Roma maçı öncesi yeni transfer Andreas Cornelius'tan açıklamalar!

Son dakika spor haberi... Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşacağı mücadele öncesi bordo-mavililerin yeni transferi Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağının altını çizen Danimarkalı golcü, "Zor bir maç olacak. Önemli bir ligin, önemli takımıyla oynayacağız. Ben de o ligde mücadele ettim. İyi bir maç çıkarmak için buradayız. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. (TS haberi)