Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın başkanlık seçimiyle ilgili flaş yorum! "Burak Elmas ve Metin Öztürk favori"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Sarı-kırmızılı takımda seçime 5 aday giriyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'daki seçim heyecanını yorumladı. Özcan, "Mevcut adaylar içerisinde Burak Elmas ve Metin Öztürk, başkanlık için çok önceden plan projesini yaptı. Burak Elmas'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Fatih Terim'in oy kullanmaya gelmeyeceği bilgisini aldım" dedi. İşte detaylar... (GS spor haberi)