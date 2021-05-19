Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan şampiyonluk açıklaması! "Herkesi alıştıracağız" (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: 2020-2021 sezonunda hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Beşiktaş, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Güzel bir organizasyon oldu, izin verenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bunlara herkesi alıştıracağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)