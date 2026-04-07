Selçuk Şahin A Spor'a açıklamalarda bulundu! Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 , 01:56 A Spor ekranlarında yayınlanan Artı Futbol programına Teknik Direktör Selçuk Şahin konuk oldu. Genç çalıştırıcı, Süper Lig'de hafta sonu oynanan derbi karşılaşmalarını, şampiyonluk yarışını ve A Milli Takımımızın performansını değerlendirdi. İşte Selçuk Şahin'in konuk olarak katıldığı programın tüm görüntüleri... Fenerbahçe

Teknik Direktör Selçuk Şahin, A Spor ekranlarında yayınlanan Artı Futbol programına konuk oldu. İşte genç çalıştırıcının yaptığı o açıklamalar:

"F.BAHÇE ÇOK ÖNEMLİ BİR VİRAJI DÖNDÜ!"

"Fenerbahçe çok önemli bir virajı döndü. Galatasaray, Göztepe maçında puan kaybederse güzel bir ligin kalan bölümünü izleyebiliriz.. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyet hak etti"

"KANTE'NİN ZİRVE YAPTIĞI MAÇTI"

"Beşiktaş maçı, N'Golo Kante'nin Fenerbahçe kariyerinde zirve yaptığı bir karşılaşma oldu. Umarım aynı performansla devam eder."

"TRABZONSPOR ÇOK DOĞRU OYUNCULAR BULDU"

"Trabzonspor çok doğru oyuncular buldu. Fatih Tekke'nin yönetiminde çok iyi gidiyor. Fatih Hoca'nın sezon başında ilk 4 hedefi vardı ama şu anda tüm Trabzon şampiyonluğa odaklanmış durumda."

"DÜNYA KUPASI GRUBUNDAN LİDER ÇIKARIZ!"

"Avrupa Şampiyonası'ndaki grubumuz, bu Dünya Kupası'ndaki grubumuzdan daha zordu. Dünya Kupası grubundan lider çıkarız!"