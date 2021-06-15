Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? 63. bölüm 2. fragman...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile sevenlerini ekrana kilitlemeyi başaracak. Reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman 63. yeni bölüm ile sevenleriyle olacak. 63. bölüm fragmanı seyirciler tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman 63. yeni bölümde neler yaşanaca? Kuruluş Osman 63. yeni bölüm ne zaman? Saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde Bamsı Bey'in intikamını alan Osman Bey Togay'ın cezasını keserken Malhun Hatun'dan evlat müjdesi geldi. Peki Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…

62. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 62'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESER

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır.

Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir.

Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer.

Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.