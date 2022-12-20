İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı sözleri: Son yılların en iyi Fenerbahçe’si…

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor, Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Sarı-siyahlı ekipte teknik direktör Fatih Tekke maçın sonunda yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe belli bir ritmi ve oyun şablonu olan bir takım. Önemli artılara sahipler. Biz kendi kalitemizi biliyoruz. Bugün top rakipteyken çok etkin değildik. İyi çalıştık. Kupada ilerlemek istiyorduk fakat bizim rakibimiz Fenerbahçe değil. Elimizden geleni yaptık. Son yılların en iyi Fenerbahçe’si…” dedi.