GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı oyunculara flaş sözler! "Bu ikilinin golü yok"

Başakşehir ile Galatasarayt, Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen ilk yarıyı değerlendirdi. Tüzemen, "Guardiola'nın yanında yetişmiş birisi varsa takımın başında, pas oranının yüksek olması lazım. Galatasaray'ın orta sahası pas oranını yükseltemiyor. Berkan ve Taylan isabetli pas konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu ikilinin golü yok. Galatasaray'ın sorunu bu. Elneny ve Gedson Fernandes olsa orta sahaya güç katardı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)