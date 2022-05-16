GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan kritik basın toplantısı! Fatih Terim...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Elmas yaptığı basın toplantısında Fatih Terim konusuna da değindi. Elmas, "İki adaya da seçim yapacağımı söylememe rağmen başka bir oyun başladı. Bütün taraflar oyunu başka bir yere çekmeye başladılar. Fatih Hoca konusunda doğru kararı, doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. Her ne kadar Fatih Hoca, ibrasızlık konusunda çalıştığını söylese de ben kendisini de koruma adına bu kararı almıştım." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)