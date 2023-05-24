FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Sivasspor Ziraat Türkiye KuLig mücadelesi öncesi son durum! Karşılaşma ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? A SPOR ŞİFRESİZ İZLE - CANLI İZLE
FENERBAHÇE - SİVASSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe ile Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu eşleşmenin ilk müsabakası golsüz tamamlanmıştı. Dev mücadelenin rövanşı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. FENERBAHÇE - SİVASSPOR CANLI izle...