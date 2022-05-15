FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | İşte Kanarya'nın sahaya çıkacağı 11! Peki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertli ekip zorlu mücadeleyi kazanıp ligi ikinci sırada bitirmek istiyor. Karagümrük ise Avrupa potası için umudunu devam ettirmenin peşinde. Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Osayi, İrfan Can, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile sahada olacak. Müsabaka 15 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını CANLI izle...