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Web Tv Video FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu TFF'nin Fenerbahçe'ye cevabını yorumladı!
FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu TFF'nin Fenerbahçe'ye cevabını yorumladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu TFF'nin Fenerbahçe'ye cevabını yorumladı!

07.03.2022 | 00:22

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu maç 1-1 sona erdi. Müsabaka sırasında Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından hakem atamaları ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu paylaşımlara cevap verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyu değerlendirdi. Toroğlu, "Kazan kaynamaya devam ediyor. Fenerbahçe yöneticisi "Yardımcı" kelimesini kullandı. Servet Yardımcı'yı kastetti." dedi.

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