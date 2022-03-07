FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu TFF'nin Fenerbahçe'ye cevabını yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu maç 1-1 sona erdi. Müsabaka sırasında Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından hakem atamaları ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu paylaşımlara cevap verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyu değerlendirdi. Toroğlu, "Kazan kaynamaya devam ediyor. Fenerbahçe yöneticisi "Yardımcı" kelimesini kullandı. Servet Yardımcı'yı kastetti." dedi.