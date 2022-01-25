FENERBAHÇE HABERİ: İşte Kanarya'nın Pesic planı! Takas ve transfer... (FB spor haberi)

A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu. Sarı lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Max Meyer'in geleceği hakkında konuşan Uluç, "Fenerbahçe, Pesic transferi için takasta Max Meyer'i kullanmayı hedefliyor. Açıkçası Meyer'den nasıl olursa olsun kurtulmak planlanıyor. Ancak çok fazla teklif gelmediği için en azından bu şekilde değerlendirilmek isteniyor" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)