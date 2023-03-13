Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe tespiti: Bu şekilde büyük maç kazanamadı!

Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un tercihi ile büyük maçlara 3'lü savunma ile çıkan Fenerbahçe istediği sonuçları alamadı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Portekizli çalıştırıcının tercihini yorumladı. Toroğlu, "Kim Min Jae 3'lü savunmada 10 numara bir oyuncu. Çünkü çok çabuk ve çok seri. Bu oyuncularda o özellik yok. Fenerbahçe'de yük herkese eşit binmiyor. Fenerbahçe'de futbol kalitesi bir yerlerde fazla. Fenerbahçe öyle veya böyle atıyor ama yiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'da ve ligde 3'lü oynama lüksü yok. Çünkü öyle oyuncun yok." ifadelerini kullandı.