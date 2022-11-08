Emre Belözoğlu gazeteciyle tartıştı! "Telefonunu kapatacaksın"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazeteciyle tartıştı. Basın toplantısı sırasında, bir gazetecinin telefonuna gelen mesaj sesine sinirlenen Belözoğlu, açıklamasının sonunda kendisini çeken bir gazeteciye tepki göstererek, tartışma yaşadı. Toplantı esnasında mesaj sesi geldiğini söyleyerek duruma tepki gösteren Belözoğlu, daha sonra o anları kaydeden gazeteciye yönelerek "Beni niye çekiyorsun sen?" dedi. Gazetecinin 'Ben görevimi yapıyorum' yanıtı üzerine Belözoğlu, 'O zaman telefonunu kapatacaksın' diyerek tepki gösterdi.