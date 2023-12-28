Dzeko'dan flaş Icardi sözleri: Sahada olan sahada kalır!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa finali öncesi teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte basın toplantısında konuştu. Sarı-lacivertlilerin Boşnak golcüsü Dzeko, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide tartıştığı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili olarak "İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Sahada olan sahada kalır" ifadelerini kullandı.