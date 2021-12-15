Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a! Kulübüyle görüşmelere başladı

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5 maçta kazanamayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar bu koltuk için gündemine Estoril Praia'nın hocası Bruno Pinheiro'yu almıştı. Portekizli hoca kulübüyle sözleşme feshi için görüşmelere başlarken, son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Portekizli teknik adam, sportif direktör ve başkanla görüşmeler yapıyor. Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi de sıcak bakıyor. Pinheiro yardımcılarıyla beraber 1.5 yıllık 800 bin Euro civarında bir para alacak. 1.5 yıllık bir kontrat olacak ve Beşiktaş'ın gelecek yılda kendini güvenceye alacağı bazı maddeler olacak." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)