Beşiktaş Pınar Gültekin’in ailesini ağırladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadına şiddet sorununa dikkat çekmek için maçlarına ‘Kadına Şiddete Hayır’ sloganıyla çıkan Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı’nın Süper Lig’in 4’üncü haftasında Süleyman Seba Spor Salonu’nda Beykoz Belediyesi ile oynadığı maçta, merhume Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin’i ağırladı. Gültekin ailesinin acısını paylaşan Çebi, "Bu tarz olayların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum. Pınar Gültekin’in mekanı cennet olsun. Gültekin ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.