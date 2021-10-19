BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının kilit ismi! (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın son durumu merak ediliyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Başakşehir maçında oynayan yıldız ismin bu akşam oynanacak olan Sporting maçında ilk 11 başlaması bekleniyor. Teixeira ile ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, "Alex Teixeira'nın Pjanic ile uyumunu merak ediyorum. Alex'in ilk 11'de başlayacağı maçta fiziksel durumunu daha çok merak ediyorum. Başakşehir maçında şunu fark ettim. Sakatlıktan önceki durumundan daha iyi. Son maçta daha fit göründü. Maç temposu yakalaması zaman alacaktı ama sakatlıklarla boğuştuğu için süre uzadı. Arkasında Pjanic gibi bir isim varken takıma tempo yaptırabilirse çok farklı işler çıkartabilir." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)