Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi finalini yorumladı: Hakan mı, İlkay mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Inter - Manchester City Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi. Başkan Erdoğan, Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’i mi, yoksa İlkay Gündoğan’ın takımı Manchester City’i mi destekleyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri öncesi ATV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Okan Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan'a 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Inter - Manchester City Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili bir soru yöneltti.

Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan'a "İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ve İlkay'ın formasını giydiği Manchester City karşı karşıya gelecek. Siz hangisini destekliyorsunuz" sorusunu sordu.

"BİRİNİ SEÇERSEM ÜZERİM"

Başkan Erdoğan'ın bu soruya "Hakan'la da konuştum, İlkay'la da konuştum. Birisini seçersem, onların da kulağına giderse üzerim. Her zaman söylendiği gibi iyi olan kazansın. Özel olarak ben senin kulağına fısıldarım. Fevkalade bir durum olmazsa maça gitmeyi düşünüyorum" yanıtını verdi.