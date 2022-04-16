A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan canlı yayında sert sözler!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Altı tane hakem var olay oluyor biri duyuyor diğeri duymuyor korkudan. Söylüyorlar konuşmaları bize versenize. On beş gün sonra siliniyor diyorlar ama şifahen. VAR ile konuşmalar silinmiyor. Kimler giriyor devreye? Silinmiyor" ifadelerini kullandı. Toroğlu sözlerini, "Federasyon gitsin istiyorlar, işi tezgah yapacaklar hazirana kadar. Bir rezil oyun oynanıyor Türk futbolunda, iğrenç. Büyük takımlar, küçük takımlar hepiniz yanacaksınız. Oynanan oyun çok büyük" ifadeleriyle sürdürdü. İşte o sözler...