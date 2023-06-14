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Kepez Belediyespor Beyoğlu Yeni Çarşı maçı CANLI İZLE

TFF 3. Lig Yükselme Play-off Final maçında Antalya ekibi Kepez Belediyespor ile İstanbul ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı karşı karşıya geliyor. İki takım TFF 2. Lig'e yükselebilmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 19:20 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 19:40
Kepez Belediyespor Beyoğlu Yeni Çarşı maçı CANLI İZLE

TFF 3. Lig Yükselme Play-off Final mücadelesinde Antalya ekiplerinden Kepez Belediyespor ile İstanbul temsilcilerinden Beyoğlu Yeni Çarşı kozlarını paylaşıyor.

Yeni Eskişehir Stadyumu'ndan oynanan bu heyecanlı mücadelede iki takım da TFF 2. Lig'e yükselebilmek adına kozlarını paylaşıyor.

Bu krtik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

KEPEZ BELEDİYESPOR - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kepez Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı mücadelesi saat 19.00'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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