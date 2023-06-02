Ergüllü’den Aybaba bombası

3. Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı futbol şubesini yenilemek için girişimlere başlarken, camianın önemli isimleriyle birlikte başkanlığa aday olup yönetime kongre baskısı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün ise göreve gelirse teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirmek istediği öğrenildi.
3. Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı futbol şubesini yenilemek için girişimlere başlarken, camianın önemli isimleriyle birlikte başkanlığa aday olup yönetime kongre baskısı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün ise göreve gelirse teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirmek istediği öğrenildi.