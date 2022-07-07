TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminde TFF 3.Lig'de 3 grup belli oldu.
TFF 3. Lig'de karşılaşmalar, 4 Eylül'de başlayacak. İlk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı maçları ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. TFF 3. Lig'de 13 ve 28. hafta karşılaşmaları, hafta içi oynanacak.
1. GRUP
Belediye Derincespor-Eskişehirspor
Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka
1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor
Belediye Kütahyaspor-Yomraspor
İçel İdmanyurdu-Amasyaspor 1968
52 Orduspor-Ağrı 1970
Edirnespor-Çatalcaspor
2. GRUP
Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor
Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor
Kuşadasıspor-Kahramanmaraşspor
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan
Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği
Karaman FK-Turgutluspor
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967
Iğdır FK (BAY)
3. GRUP
Akhisarspor-Arguvan Belediyespor
Kepez Belediyespor-Erbaaspor
Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor
Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor
68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor
Fatsa Belediyespor-Sapanca Gençlikspor
Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı
Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi
Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor