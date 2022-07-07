TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminde TFF 3.Lig'de 3 grup belli oldu.

TFF 3. Lig'de karşılaşmalar, 4 Eylül'de başlayacak. İlk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı maçları ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. TFF 3. Lig'de 13 ve 28. hafta karşılaşmaları, hafta içi oynanacak.

1. GRUP

Şile Yıldızspor-Kalecik FK

Belediye Derincespor-Eskişehirspor

Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka

1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor

Belediye Kütahyaspor-Yomraspor

İçel İdmanyurdu-Amasyaspor 1968

52 Orduspor-Ağrı 1970

Edirnespor-Çatalcaspor

2. GRUP

Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor

Kuşadasıspor-Kahramanmaraşspor

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan

Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği

Karaman FK-Turgutluspor

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967

Iğdır FK (BAY)

3. GRUP

Akhisarspor-Arguvan Belediyespor

Kepez Belediyespor-Erbaaspor

Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor

Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor

68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor

Fatsa Belediyespor-Sapanca Gençlikspor

Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı

Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi

Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor