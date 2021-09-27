Alt liglerden haberler (27 Eylül 2021)

Beyaz Grup'ta Uşakspor'a konuk olan Bucaspor 1928, geriye düştüğü maçtan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Uşakspor, 21'de Onurcan'ın golüyle öne geçerken; 48'de Tunç skoru eşitledi: 1-1. 90'da son sözü söyleyen Mustafa takımına 3 puanı getirdi. Deplasmanda üst üste 2. kez kazanan İzmir ekibi, puanını 7'ye çıkarttı.
HEKİMOĞLU'NA YAN BAKILMIYOR
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4. hafta mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon, Adıyaman'ı deplasmanda tek golle geçti. Karadeniz ekibi, 64. dakikada Musa Caner Aktaş'ın golüyle 3 puanı kaptı. Üst üste 2. galibiyetini alan bordo-mavililer, puanını 10'a yükseltti. Ligde henüz puanı olmayan Adıyaman ise son sırada kaldı.
A.GÜCÜ PATLADI
Eren Derdiyok'un hat-trick ile yıldızlaştığı maçtan 4-0'lık zaferle ayrılan başkent ekibi, puanını 15'e çıkartarak zirve takibini sürdürdü. Diğer gol ise Yusuf'tan geldi
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaragücü, Bursaspor'u deplasmanda farklı geçti. 21. dakikada Eren Derdiyok, sol kanattan yapılan ortayı tek vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. 25'te Emirhan'ın kaptırdığı top sonrası kontra atağa çıkan Ankaragücü'nde yine sahneye Eren Derdiyok çıktı ve farkı ikiye çıkartan golü kaydetti: 0-2.
46. dakikada Yusuf Abdioğlu, kornerden yapılan ortaya iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-3. 66'da Eren Derdiyok, İshak'ın asistinde topu boş kaleye gönderdi. 0-4. Eren Derdiyok'un hat-trick ile damga vurduğu maçtan 4-0'lık zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, 15 puanla zirve takibini sürdürdü. Bursaspor ise 5 puanla 18. sırada kaldı.
ZAFER BAN-BAN'IN
TFF 1. Lig 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri 40'ta Landel ve 86'da Doğan Can Davas kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 82'de Ahmet Dereli 'den geldi. Üst üste ikinci zaferini elde eden Bandırmaspor, 12 puana yükseldi. Altınordu ise 7 puanda kaldı.
EYÜPSPOR KAÇAMADI
Zirve mücadelesi veren Eyüpspor, Menemenspor deplasmanından 1 puanla döndü. 76'da Pa Dibba'nın golüyle öne geçen İstanbul ekibi, 86'da Sabbah'a engel olamayınca puanlar paylaşıldı. 7. haftanın sonunda Menemenspor 8, Eyüpspor ise 13 puana yükseldi.
BOĞALAR TEK ATTI
Ligin 7. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden İstanbuspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ilk yarı golsüz geçilirken; 72'de sahneye çıkan İbrahim Yılmaz, takımına 3 puanı getiren isim oldu. Ligdeki 6. maçında 2. galibiyetini elde eden sarı-siyahlılar, puanını da 7'ye çıkartmış oldu.