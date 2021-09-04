Karşıyaka formasını giymek için sabırsızlandığını belirten kaleci Yusuf Balcıoğlu, "Karşıyaka Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Böyle büyük bir camia da olmaktan gurur duyuyorum. Büyük Karşıyaka taraftarının önünde sahaya çıkmayı heyecanlı ve sabırsızlıkla bekliyorum. Sezon sonunda kupayı hep beraber kaldırmak için şimdi çok çalışma zamanı" dedi.
Son dakika transfer haberi: Yusuf Balcıoğlu Karşıyaka’da
Son dakika transfer haberi: Kayserili başarılı kaleci Yusuf Balcıoğlu 2021-2022 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Karşıyaka ile anlaştı.
Karşıyaka formasını giymek için sabırsızlandığını belirten kaleci Yusuf Balcıoğlu, "Karşıyaka Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Böyle büyük bir camia da olmaktan gurur duyuyorum. Büyük Karşıyaka taraftarının önünde sahaya çıkmayı heyecanlı ve sabırsızlıkla bekliyorum. Sezon sonunda kupayı hep beraber kaldırmak için şimdi çok çalışma zamanı" dedi.