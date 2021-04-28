Haberler TFF 3. Lig Son dakika spor haberi: Karşıyaka'da Mustafa Değirmenci gizli golcü

Son dakika spor haberi: 'da gizli golcü

Son dakika spor haberi: Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son hafta öncesi 'da , sezonun ikinci yarısında takımın gizli golcüsü oldu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:14
Son dakika spor haberi: Karşıyaka'da Mustafa Değirmenci gizli golcü

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son hafta öncesi Play-Off iddiasını matematiksel olarak kaybeden 'da , sezonun ikinci yarısında takımın gizli golcüsü oldu.

Daha önce son golünü yaklaşık 2 yıl önce 2018-19 sezonundaki Play-Off yarı finalinde 'a deplasmanda atan Mustafa, bu sezon ikinci yarıda 3 gol kaydetti. 17 Mart'ta maçında 2-1'lik galibiyeti getiren golü atan 25 yaşındaki futbolcu, önceki hafta deplasmanda 4-2 kaybedilen maçında da ağları sarstı.


Mustafa, üst üste ikinci golünü geçen hafta ağlarına göndererek 1-0'lık galibiyeti getirdi. Sezonun ikinci yarısında 4 galibiyet alabilen Kaf-Kaf'a bu galibiyetlerden 2'si Mustafa Değirmenci'nin golleriyle geldi. Son 8 deplasman maçını kaybederek yarışta havlu atan Karşıyaka'da cumartesi günü 'la oynanacak formalite niteliğindeki son hafta maçı öncesi teknik heyetten izin aldı. Yeşil-kırmızılı ekibin mücadeleye yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor.

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