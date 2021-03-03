TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Stat: Darıca İlçe Stadı
Hakemler: Tolga Tugay İnan xx, Mutlu Çiğdem xx, Melih Tan xx,
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Berat Eyüpoğlu xx, Baha Kısacık x, Selman Sevinç x (Ahmet Özer dk. 65 x), Erdem Dikbasan x (Ahmet Kutluer dk. 78 x), Onuray Köse x (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 77 x), Metin Güler xx, Yusuf Bildik xx, Emre Alan xx (Faik Kartal Duran dk. 86 ?), Fahrettin Bıyıklı x,
Yedekler: Gürkan Hervenik, Halil İbrahim Şagar, Hüseyin Seylığlı
Teknik Direktör: Özcan Sert
Belediye Kütahyaspor: Osman Mert Göktepe xx, Murat Demirezen xx, Emrah Dağ xx, Enes Nalbantoğlu xx (Hazarhan Karaca dk. 88 ?), Tuncay Fındıkçı x (Ömer Yanık dk. 81 ?), Güven Güneri xxx (Ali Han Aydın dk. 80 ?), Ahmet Üner xx, Erdem Onur Beytaş xx (Muhammet Enes Gök dk. 82 ?), Emir Miray Köksal xxx, Fatih Aydın xx, Alican Tez xx (Bora Taşdemir dk. 87 ?)
Yedekler:Doğukan Özçimen, Umut Kadir Kiraz,
Teknik Direktör: Polat Çetin
Gol: Güven Güneri (dk. 58) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı, Onuray Köse, Yusuf Bildik (Darıca Gençlerbirliği), Bora Taşdemir, Mert Göktepe, Hazarhan Karaca (Belediye Kütahyaspor)