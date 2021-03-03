Haberler TFF 3. Lig TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 3. Lig: - : 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 3. Lig 2. Grup 24. hafta mücadelesinde , sahasında ’a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 17:39
TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET
TFF 3. Lig 2. Grup 24. hafta mücadelesinde kendi sahasında ağırladığı 'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: Darıca İlçe Stadı
Hakemler: xx, xx, xx,
Darıca Gençlerbirliği: xx, xx, xx, Baha Kısacık x, Selman Sevinç x (Ahmet Özer dk. 65 x), Erdem Dikbasan x (Ahmet Kutluer dk. 78 x), x (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 77 x), Metin Güler xx, xx, Emre Alan xx (Faik Kartal Duran dk. 86 ?), x,
Yedekler: Gürkan Hervenik, Halil İbrahim Şagar, Hüseyin Seylığlı
Teknik Direktör: Özcan Sert
Belediye Kütahyaspor: Osman xx, Murat Demirezen xx, Emrah Dağ xx, Enes Nalbantoğlu xx ( dk. 88 ?), Tuncay Fındıkçı x (Ömer Yanık dk. 81 ?), xxx (Ali Han Aydın dk. 80 ?), Ahmet Üner xx, Erdem Onur Beytaş xx (Muhammet Enes Gök dk. 82 ?), Emir Miray Köksal xxx, Fatih Aydın xx, Alican Tez xx ( dk. 87 ?)
Yedekler:Doğukan Özçimen, Umut Kadir Kiraz,
Teknik Direktör: Polat Çetin
Gol: Güven Güneri (dk. 58) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı, Onuray Köse, Yusuf Bildik (Darıca Gençlerbirliği), Bora Taşdemir, Mert Göktepe, Hazarhan Karaca (Belediye Kütahyaspor)

SON DAKİKA