Haberler TFF 3. Lig Bergama Belediyespor - Adıyaman 1954 maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

- 1954 maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

, 'un 11 Kasım tarihinde oynanması planlanan 1954 karşılaşmasının ev sahibi ekipte görülen corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:06
Bergama Belediyespor - Adıyaman 1954 maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden 'un 11 Kasım Çarşamba günü deplasmanda lider 1954 ile oynanması gereken karşılaşması ev sahibi ekipte görülen corona virüsü vakaları nedeniyle () tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Son maçını 28 Ekim'de Muğlaspor deplasmanında oynayan, 31 Ekim'de oynaması gereken Kozanspor karşılaşması da 'i sarsan deprem felaketi nedeniyle 23 Kasım'a ertelenen kırmızı-lacivertli ekip 14 Kasım Cumartesi günü evinde oynayacağı Silivrispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

BİZE ULAŞIN