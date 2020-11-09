Bergama Belediyespor - Adıyaman 1954 maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'un 11 Kasım Çarşamba günü deplasmanda lider Adıyaman 1954 ile oynanması gereken karşılaşması ev sahibi ekipte görülen corona virüsü vakaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Son maçını 28 Ekim'de Muğlaspor deplasmanında oynayan, 31 Ekim'de oynaması gereken Kozanspor karşılaşması da İzmir'i sarsan deprem felaketi nedeniyle 23 Kasım'a ertelenen kırmızı-lacivertli ekip 14 Kasım Cumartesi günü evinde oynayacağı Silivrispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.