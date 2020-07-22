Zafer Aksaray'ın

A Spor'dan naklen yayınlanan yayınlanan Üçüncü Lig 1. Grup playoff maçlarının ikincisinde 68 Aksaray Belediyespor, Bucaspor'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. 45'te Emre Karadağ'ın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 76'da Buca'nın Gökhan Erdöl'ün penaltı golüne engel olamayınca normal süre 1-1 berabere bitti. Uzatmalara şanssız başlayan Buca'da Gökhan Köseoğlu topu kendi ağlarına yolladı. 120 dakikayı 2-1 kazanan Aksaray, finalde 24 Erzincanspor ile eşleşti.

FİNAL 25 TEMMUZ'DA

TFF 3. Lig 1. Grup'ta dün oynanan iki play-off maçıyla birlikte finalistler belli oldu. 24 Erzincan ile 68 Aksaray'ın karşılaşacağı finali kazanacak takım 2. Lig'e çıkacak. Cumartesi günü Gloria Sports Arena'da oynanacak Erzincan-Aksaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.