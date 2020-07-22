Zafer Aksaray'ın
68 Aksaray Belediyespor, normal süresi 1-1 berabere biten maçı uzatmalarda kazanıp 24 Erzincan ile eşleşti.
A Spor'dan naklen yayınlanan yayınlanan Üçüncü Lig 1. Grup playoff maçlarının ikincisinde 68 Aksaray Belediyespor, Bucaspor'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. 45'te Emre Karadağ'ın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 76'da Buca'nın Gökhan Erdöl'ün penaltı golüne engel olamayınca normal süre 1-1 berabere bitti. Uzatmalara şanssız başlayan Buca'da Gökhan Köseoğlu topu kendi ağlarına yolladı. 120 dakikayı 2-1 kazanan Aksaray, finalde 24 Erzincanspor ile eşleşti.
FİNAL 25 TEMMUZ'DA
TFF 3. Lig 1. Grup'ta dün oynanan iki play-off maçıyla birlikte finalistler belli oldu. 24 Erzincan ile 68 Aksaray'ın karşılaşacağı finali kazanacak takım 2. Lig'e çıkacak. Cumartesi günü Gloria Sports Arena'da oynanacak Erzincan-Aksaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
- 22.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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