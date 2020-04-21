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21 Nisan 2020, Salı
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İdmana devam

İdmana devam

3. Lig 3. Grup ekibi Yeşilyurt Belediyespor, sosyal izolasyon kurallarına uyarak idmanlarını sürdürüyor.

3. Lig 3. Grup ekibi Yeşilyurt Belediyespor, sosyal izolasyon kurallarına uyarak idmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Alaattin Gülerce video konferans yöntemiyle oyuncularına antrenman yaptırıyor. Sosyal mesafe korunuyor.

  1. 21.4.2020
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