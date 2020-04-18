Kocaelispor’a Pitbull mesajı

3. Lig 2. Grup'ta 14 puan farkla lider olan Kocaelispor'un 'pitbull' lakaplı oyuncusu Mesut Özdemir, 5 yıldır formasını giydiği Kocaelispor'da şampiyonluk yaşamak istediğini açıkladı. Kendisini Felipe Melo'ya benzettikleri için taraftarın kendisine "pitbull" lakabını taktığını belirten Mesut, "Taraftarımızı şampiyonlukla sevindirmek istiyorum" diye konuştu.