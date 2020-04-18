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18 Nisan 2020, Cumartesi
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’a Pitbull mesajı

Kocaelispor’a Pitbull mesajı

3. Lig 2. Grup'ta 14 puan farkla lider olan 'un 'pitbull' lakaplı oyuncusu , 5 yıldır formasını giydiği Kocaelispor'da şampiyonluk yaşamak istediğini açıkladı.

3. Lig 2. Grup'ta 14 puan farkla lider olan 'un 'pitbull' lakaplı oyuncusu , 5 yıldır formasını giydiği Kocaelispor'da şampiyonluk yaşamak istediğini açıkladı. Kendisini 'ya benzettikleri için taraftarın kendisine "pitbull" lakabını taktığını belirten Mesut, "Taraftarımızı şampiyonlukla sevindirmek istiyorum" diye konuştu.

  1. 18.4.2020
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