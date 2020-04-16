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16 Nisan 2020, Perşembe
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statta

Kurtuluş yeni statta

3. 2. 'tan 'nın hocası , kulübün kurtuluşunun yeni stadyum olduğunu vurguladı.

3. 2. 'tan 'nın hocası , kulübün kurtuluşunun yeni stadyum olduğunu vurguladı. Tolungüç, "Atatürk Stadı'nda şu anda yalnız kalıyoruz. Tutkulu bir taraftarımız var ama havaalanı gibi bir stat. Seslerini duyamıyoruz. Atatürk Stadı günümüze uygun olmadığı için oynanması da zor" diye konuştu.
  1. 16.4.2020
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