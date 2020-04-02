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02 Nisan 2020, Perşembe
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kalın önleminizi alın

Evinizde kalın önleminizi alın

3. Lig ekibi 'un tecrübeli oyuncusu hem spor camiasina hem de seslendi.

3. Lig ekibi 'un tecrübeli oyuncusu hem spor camiasina hem de seslendi. Gözetlik " kalın virüs için önlem alın ve kendi imkanlarınızla spor yapmaya devam edin" dedi. Kızıyla birlikte videosunu paylaştı.
  1. 2.4.2020
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