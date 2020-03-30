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30 Mart 2020, Pazartesi
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Serikspor elini uzattı

Serikspor elini uzattı

3. 1. Grup ekiplerinden 'da futbolcular, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

3. 1. Grup ekiplerinden 'da futbolcular, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu. Futbolcular Burçin Yüksel, Erdi Taşkent ve Güven Güneri önderliğinde başlatılan organizasyona, takım arkadaşları da destek verdi. Oyuncular, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilen ihtiyaç sahibi ailelere 100 koli gıda yardımı yaptı.
  1. 30.3.2020
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