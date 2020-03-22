Karşıyaka’da 4 futbolcu eve gitmedi
TFF 3. Lig 2. Grup’ta dünya çapında pandemi ilan edilen koronavirüs kabusu yüzünden verilen ara sonrası sezonun yeniden başlayacağını zamanı bekleyen Karşıyaka’da 4 futbolcu izinde eve gitmeyip tesislerde kaldı.
Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışanlar dahil herkesi süresiz izne çıkarmak zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Metin, Harun, Battal ve Mustafa Değirmenci tesisten ayrılmadı. Tüm takım izne çıkarken evlerine gitmemeyi seçen futbolcular verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Futbolcuların daha az insanla temas kurarak kendilerini ve çevrelerini riske atmamak için dış temasa kapalı tesiste kalmayı seçtikleri öğrenildi. Karşıyaka'da antrenmanların yeniden başlangıç tarihi belirlenmedi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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