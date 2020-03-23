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23 Mart 2020, Pazartesi
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Kaf-Kaf’ta 4 isim tesiste

Kaf-Kaf’ta 4 isim tesiste

Koronavirüs yüzünden verilen ara sonrası sezonun yeniden başlayacağını zamanı bekleyen Karşıyaka'da; Metin, , Battal ve tesisten ayrılmadı.

Koronavirüs yüzünden verilen ara sonrası sezonun yeniden başlayacağını zamanı bekleyen Karşıyaka'da; Metin, , Battal ve tesisten ayrılmadı. Program dahilinde çalışmalarına devam eden futbolcuların, daha az insanla temas kurarak kendilerini ve çevrelerini riske atmamak için kapalı tesiste kalmayı seçtikleri öğrenildi.
  1. 23.3.2020
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