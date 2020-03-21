Karşıyaka’ya kampanyadan 80 bin TL

Kampanyaya bireysel olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 50 bin TL, eski başkanlardan Cenk Karace 10 bin TL, eski yöneticilerden Avni Yelkenbiçer de 5 bin TL olmak üzere toplam 65 bin TL'yle destek verdi. Diğer 15 bin 478 TL taraftarların bağışlarıyla birikti. Katkı miktarı futbolculara prim olarak verilmek üzere önümüzdeki günlerde makbuz karşılığı taraftar bağışı olarak yönetime teslim edilecek. Liglerin yeniden başlama tarihi belirsizliğini korurken bu süreçte özel program belirlenen futbolcular Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne tek tek gelip bireysel koşularını yapacak.