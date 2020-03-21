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21 Mart 2020, Cumartesi
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mutlu sona yakın

Kocaeli mutlu sona yakın

3. Lig 2. Grup'ta en yakın takipçisiyle arasında 14 puan fark bulunan lider Kocaelispor, bitime 6 hafta kala yakaladığı avantajla ipi göğüslemeyi hedefliyor.

3. Lig 2. Grup'ta en yakın takipçisiyle arasında 14 puan fark bulunan lider Kocaelispor, bitime 6 hafta kala yakaladığı avantajla ipi göğüslemeyi hedefliyor. Kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez, "Önümüzdeki sezon için yapılanma olacak. Gelecek yıl için de şampiyonluğu erken garantileyecek bir hedef ve takımla yola çıkmayı amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 21.3.2020
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