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21 Mart 2020, Cumartesi
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izole edilecek

Karşıyaka izole edilecek

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren , lige verilen arada 1 hafta izne çıktı. Süreci antrenmansız geçiremeyeceklerini belirten kulübün sportif direktörü , tesisleri yeniden dezenfekte ettireceklerini belirtti.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren , lige verilen arada 1 hafta izne çıktı. Süreci antrenmansız geçiremeyeceklerini belirten kulübün sportif direktörü , tesisleri yeniden dezenfekte ettireceklerini belirtti. Tamamen izole bir ortam oluşturacaklarını kaydeden Güneş, oyuncuların bir hafta sonra dışarıyla temas kurmadan tesislerde kamp yapacağını dile getirdi.
  1. 21.3.2020
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