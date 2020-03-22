Futbol camiası tek ses: Evde kal Türkiye

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan Koronavirüs, hayatı durdururken, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları, önemli mesajlar gönderiyor.

Kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular, 'EvdeKal' etiketiyle sosyal medyadan önemli açıklamalar yaparak vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yapıyor. Öne çıkan paylaşımlar şu şekilde:

AKHİSARSPOR Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Liglere verilen arada futbolculara izin verdik ve evden çıkmamaları konusunda uyardık. Vatandaşlarımız da bu süreçte evde kalmalı.

ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Liglerin ertelenmesi beklenen bir şeydi, yapıldı. Sağlık çok önemli. Cumhurbaşkanımızın yönetiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi gecegündüz çalışıyor. Bizlerin de onlara destek olması lazım.

SİVASSPOR: Zorunlu olmadıkça evde kal! Aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık evinde. Çünkü evde hayat var, evde kal.

ANKARAGÜCÜ Başkanı Fatih Mert: Bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını, hem çevreni koru.

ANKARAGÜCÜ futbolcuları İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic: Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımız değil, toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde. Sağlık sistemimizin. sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evinde kal, hem sağlığını hem de kendini koru.

GENÇLERBİRLİĞİ: Koronavirüsle mücadelede insan sağlığı için var gücüyle çalışan sağlık emekçilerine minnettarız. Onların yükünü artırmamak için evinde kal Türkiye.

GÖZTEPE: Tüm taraftarlarımızı gerekli bireysel önlemleri almaya ve bu süreçte zorunlu durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyoruz.

DENİZLİSPOR: Lütfen bireysel ve toplumsal sağlığımızı tehlikeye atmayın. Evde kal Türkiye.

KONYASPOR: En kısa sürede, çok daha güzel, çok daha mutlu ve çok daha sağlıklı günlerimizi, birlikte paylaşabilmek dileğiyle.

RİZESPOR: Evde kal Rizeli.

KAYSERİSPOR: Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evde kal Türkiye.

BURSASPOR: Koronavirüs (COVID-19) ile mücadelemizde büyük özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı saat 21.00'de hep birlikte alkışlayalım! Evde kal Türkiye!..

ADANASPOR: COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde salgının yayılmasını önlemek için; kişisel temizliğimize özen gösterip zorunlu durumlar dışında evlerimizde kalalım.